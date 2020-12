Los extraños ruidos de Demon’s Souls ya tienen explicación

Demon’s Souls es uno de los mejores juegos que puedes disfrutar en estos momentos en PlayStation 5. Sin embargo, eso no significa que el juego esté exento de errores, y hay uno en particular que provocó muchísimas teorías y especulaciones entre sus usuarios.

Por si no lo sabes, usuarios reportaban escuchar ruidos extraños mientras jugaban, lo que evidentemente puso a pensar a todos lo que éstos podrían significar. Acá un ejemplo de lo que estamos hablando:

While streaming Demon’s Souls remake last night, there were 2 very strange sound events that happened. Has anyone else heard these? Anyone got any idea what they might mean? pic.twitter.com/lkS41e4b75

— Lance McDonald (@manfightdragon) November 13, 2020