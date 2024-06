Naughty Dog no quiere un estudio de The Last of Us

Pese a una extensa historia en esta industria, Naughty Dog se ha encasillado en la serie de The Last of Us durante los últimos años. Ya sea por medio de escuelas, remasterizaciones, remakes o cancelados multiplayers, es innegable el peso que la aventura de Joel y Ellie han tenido en la percepción de la compañía en años recientes. Sin embargo, Neil Druckamann, director del estudio, espera cambiar esto en sus futuros proyectos.

Aunque por el momento no hay información clara, durante una entrevista con LA Times, Druckmann señala que actualmente hay múltiples proyectos single player en desarrollo en Naughty Dog. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Creamos experiencias que están impregnadas de historias y personajes, especialmente relaciones. Las historias tienen una especie de núcleo filosófico en torno al cual todo girará y alimentará”.

Si bien los detalles son escasos, se espera que el siguiente juego de Naughty Dog sea algo completamente original. Sin embargo, esto no significa que el mundo de The Last of Us sea olvidado por completo, puesto que una tercera entrega ya está siendo considerada, con Druckmann conceptualizando este título, aunque sin entrar en desarrollo oficialmente.

Por el momento, solo nos queda esperar para conocer el siguiente paso de este estudio, algo que, sin lugar a dudas, sorprenderá a más de uno. En temas relacionados, esto es lo que sabemos sobre The Last of Us Part III. De igual forma, Neil Druckmann habla sobre el siguiente juego del estudio.

Nota del Autor:

Espero que Naughty Dog nos entregue algo que valga mucho la pena con su siguiente juego, y no solo The Last of Us con una nueva capa de pintura. No solo la historia debe ser original, sino que el gameplay debe ser único, algo que podría ser un gran problema.

Vía: LA Times