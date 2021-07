MonHun Stories 2 recibirá una nueva actualización

Tras el lanzamiento de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin el pasado 9 de julio, vimos una actualización el día 15 de este mes, la cual introdujo al Palamute al juego. Ahora, recientemente se reveló que la segunda ola de contenido gratuito estará disponible la próxima semana.

De acuerdo con Capcom, la segunda actualización de contenido para Monster Hunter Stories 2 llegará el 5 de agosto de 2021. Aquí podremos enfrentarnos a Kulve Taroth en una misión de expedición cooperativa. De igual forma, se incluyen nuevos Monsties, los cuales son variantes de Hellblade Glavenus y Boltreaver Astalos.

Are you ready to battle the Mother Goddess of Gold?

Kulve Taroth emerges in #MHStories2 next week! pic.twitter.com/srscv6SuGR

— Monster Hunter (@monsterhunter) July 26, 2021