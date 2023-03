Microsoft niega haberle quitado Redfall a PlayStation

Microsoft ha negado que haya retirado juegos como Redfall de PS5 y PS4 para hacerlos exclusivos de Xbox. La negación se produce después de que surgieran informes hace unos días de que Redfall originalmente iba a llegar a PS5, pero que aquella versión fue cancelada cuando Microsoft adquirió Bethesda.

El CEO de Xbox, Phil Spencer, ya ha afirmado que Microsoft no quiere mantener los juegos existentes de PlayStation fuera de esas consolas, y este es el principal argumento en su lucha por adquirir Activision Blizzard y la franquicia Call of Duty. La afirmación del director de Redfall, Harvey Smith, de que Redfall fue cancelado en PS5, va en contra de esa afirmación, por lo que un portavoz de Microsoft emitió una declaración refutando la acusación de que el juego fue retirado de la plataforma:

“No hemos retirado ningún juego de PlayStation. De hecho, hemos ampliado nuestra presencia de juegos que hemos lanzado en la PlayStation de Sony desde nuestra adquisición de ZeniMax, y los primeros dos juegos que lanzamos después del cierre fueron exclusivos de PlayStation 5. Hicimos lo mismo desde nuestro cierre de Minecraft al extender el alcance de esa franquicia. Todos los juegos que estaban disponibles en PlayStation cuando adquirimos ZeniMax en marzo de 2021 todavía están disponibles en PlayStation, y hemos seguido haciendo actualizaciones de contenido en PlayStation y PC. Siempre hemos dicho que las decisiones futuras sobre la distribución de juegos de ZeniMax para otras consolas se tomarán caso por caso”. Portavoz de Microsoft

Si bien el acuerdo con Bethesda todavía permitió que Deathloop y Ghostwire: Tokyo disfrutaran de la exclusividad de PS5 durante 12 meses, una vez que los contratos existentes pasaron, las cosas no han sido tan alentadoras. Tanto Starfield como Redfall son exclusivos de Xbox, y hay rumores de que The Elder Scrolls VI seguirá el mismo camino a pesar de ser una franquicia existente de PlayStation. Independientemente de si Microsoft o Harvey Smith tienen razón, el futuro no parece brillante para quienes esperan ver los futuros juegos de Bethesda en PS4 y PS5.

Vía: PlayStation Lifestyle