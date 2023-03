La adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft ha confundido a los funcionarios globales durante más de un año. Pero lo más confuso es una referencia a un videojuego exclusivo de Superman para PlayStation en un juicio que continúa en curso en el Reino Unido.

El equipo legal que representa a Microsoft hizo referencia a un juego de Superman de PlayStation en un documento en respuesta a las conclusiones provisionales de la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) sobre las preocupaciones de que la adquisición por casi $70 mil millones de dólares, pueda hacer que los juegos de Activision Blizzard sean exclusivos de Xbox si la fusión se lleva a cabo… pero esa referencia probablemente fue un error tipográfico.

En la Sección 2.20, donde se discute el impacto que la fusión tendrá en los títulos exclusivos de PlayStation en las ventas de consolas Xbox, se escribió: “Esto se aplica a ‘grandes títulos’ como God of War y Superman. Nunca ha habido evidencia de que la exclusividad de una sola franquicia pueda impulsar las ventas de consolas”.

El problema es que no se ha hecho un juego de Superman para PS5 o PS4. De hecho, la última vez que se hizo un juego de Superman para una consola PlayStation fue Superman Returns, la adaptación del videojuego de la película de 2006 del mismo nombre protagonizada por Brandon Routh como el Hombre de Acero, para PS2.

El juego de superhéroes que los abogados de Microsoft probablemente quisieron escribir en esa sección es el de Spider-Man de Marvel, ya que se mencionó tres veces en todo el documento. Insomniac Games hizo ese juego y el de Spider-Man: Miles Morales exclusivamente para PS4 y PS5. Aunque ambos juegos ya no son necesariamente títulos exclusivos de PlayStation, ya que se portaron a PC el otoño pasado, especialmente la versión remasterizada del primero.

Si intentaste buscar un juego de Superman en PlayStation Store debido al error tipográfico, es seguro que no hayas tenido suerte. Pero no te preocupes, lo verás en Suicide Squad: Kill the Justice League, que según informes se retrasó hasta finales de este año debido a la reacción negativa dirigida al gameplay mostrado durante el reciente State of Play de Sony.

Vía: IGN

Nota del editor: Todos sabemos que si el juego exclusivo para PlayStation de Superman existiera, más que una ventaja, sería una razón para no comprar un PS5.