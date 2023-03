Ya hay fecha de salida del control de Xbox 360 para Series X/S

El año pasado se presentó algo bastante nostálgico para los fanáticos de Xbox, dado que se presentó The Xenon, una réplica del tan querido control de 360 para las consolas de nueva generación de Microsoft. Y si bien no se había dado mucha información en aquellos ayeres, parece que ahora las cosas son mucho más claras, sobre todo en temas de lanzamiento.

La marca Hyperkin, quienes están a cargo de desarrollar el control, confirmaron que los usuarios podrán comprar The Xenon a partir del próximo 6 de junio. Las preventas van a comenzar el 5 de mayo y tendrá un precio de $50 USD, por lo que se mantiene al precio estándar de otros mandos, como lo puede ser el Dualsense de PS5 y el control de Series X/S.

The Xenon, a replica of the official #Xbox 360 Controller – licensed with Designed for @Xbox – for Xbox Series X|S/Xbox One/Windows 10|11 PCs. Launching 6/6/23 at $49.99

Full circle. Back in control.

Pre-orders will begin on May 5th via https://t.co/1qJI4eqoZf.#Keep05Alive pic.twitter.com/zVIVmv5p8A

— Hyperkin (@Hyperkin) March 16, 2023