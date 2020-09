Michel Ancel responde acusaciones sobre los problemas de Beyond Good & Evil 2

La semana pasada, Michel Ancel, uno de los principales desarrolladores en Beyond Good & Evil 2, anunció su retiro de la industria de los videojuegos, y posteriormente salió un reporte asegurando que Ancel se encontraba bajo investigaciones por liderazgo tóxico en Ubisoft. Ahora, este desarrollador ha salido a desmentir dichas acusaciones.

“Fake News. Contacta con unas pocas personas llenas de rabia y envidia y permítales hablar en nombre de cientos. Publica estas noticias pronto para que se combinen con otras informaciones sobre abusos sexuales en Ubisoft. ¿Esto es serio? ¿Es lo que esperas de un periódico nacional? Lucharé para que la verdad salga a la luz porque las acusaciones son una vergüenza.” “Liderazgo tóxico. Yo no gestiono el equipo. Traigo una visión, y los productores y directores deciden qué hacer, cuándo y cómo. Son gente poderosa en la creación de grandes proyectos. ¿Por qué los periodistas no hablan de ellos?”

Por último, Ancel asegura que la demo de Beyond Good and Evil 2 que vimos en 2017 era falsa, mientras que la de 2018 sí era real. Hasta ahora, Ubisoft no se ha pronunciado respecto a estas nuevas declaraciones y tampoco sabemos nada nuevo sobre Beyond Good and Evil 2.

Via: Nintendo Life