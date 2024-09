Mercado Libre agrega el canje de celulares

La empresa ha lanzado en México su nuevo programa de canje de teléfonos, una iniciativa que permite a los usuarios entregar su celular viejo a cambio de un descuento en la compra de un nuevo smartphone. Este sistema, llamado “Plan Canje”, busca facilitar la renovación de dispositivos y ofrece a los usuarios la posibilidad de ahorrar hasta 15,000 pesos, dependiendo del valor de su teléfono antiguo y el nuevo dispositivo elegido.

El proceso es sencillo: el cliente compra un nuevo celular de una lista específica de modelos, la cual incluye 107 dispositivos de marcas como Apple y Samsung. Luego, cotiza su teléfono antiguo respondiendo un cuestionario, y lo envía para que la compañía lo revise. Si el equipo cumple con las condiciones establecidas, el cliente recibe un reembolso en su cuenta de Mercado Pago en un plazo máximo de 30 días.

Es importante mencionar que no todos los teléfonos están habilitados para este programa, ya que Mercado Libre solo acepta ciertos modelos, y el teléfono entregado debe encender y funcionar correctamente. A pesar de esto, no es necesario que esté en perfectas condiciones, pero la plataforma se reserva el derecho de modificar la bonificación si el teléfono no cumple con lo indicado en la cotización inicial.

El “Plan Canje” representa una alternativa atractiva para los usuarios que buscan renovar su equipo sin incurrir en gastos excesivos, pero es fundamental que los interesados revisen cuidadosamente las condiciones del programa para evitar sorpresas en el proceso. La tienda garantiza una “rigurosa inspección” del dispositivo usado, lo que incluye la validación del IMEI y la verificación de que el equipo no esté bloqueado antes de liberar la bonificación correspondiente.

Vía: ML

Nota del autor: Estaría bueno probar esto del canje, pero eso de comprar primero y luego saber cuánto será el descuento no lo considero justo. Mejor saber desde un inicio cuál será la rebaja.