Marvel’s Spider-Man se une a PlayStation Now

A pesar de no ser tan exitoso como Xbox Game Pass, el servicio de PlayStation Now continúa ofreciendo títulos llenos de calidad a sus usuarios. En esta ocasión, el increíble Marvel’s Spider-Man se une al creciente catálogo de experiencias disponibles en esta plataforma de streaming.

Marvel’s Spider-Man ya está disponible en PlayStation Now, pero no se encontrará disponible para siempre, debido a que el próximo 7 de julio 2020, este título de Insomniac Games dejará el servicio. Pero esto no es todo, ya que Just Cause 4 también ha llegado a PS Now, y este juego tendrá una fecha límite de descarga o streaming del 6 de octubre 2020.

Por último, The Golf Club 2019 se unirá a este servicio de manera indefinida. Sin duda, una gran oferta para los fans de los juegos de deportes. Te recordamos que PlayStation Now permite stremear más de 800 juegos de PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation 2 ya sea en PS4 o en PC.

