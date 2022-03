Mark Hamill reacciona al nuevo Luke Skywalker

La semana pasada tuvimos el primer tráiler de la serie de Obi-Wan, y gracias a eso pudimos conocer muchos detalles relevantes sobre el proyecto. No solamente tendremos nuestro primer vistazo live-action de los Inquisidores, sino que también veremos a un joven Luke Skywalker en Tattooine. Ya sabemos quién será el actor responsable por interpretar a este icónico personaje, y así fue la reacción de Mark Hamill.

Hamill siempre ha sido alguien bastante activo en Twitter, por lo que no podía quedarse callado sobre la elección del nuevo actor que dará vida a su personaje:

Grant Feely looks like a perfect Luke Skywalker and I am wishing him all the very best!#TheForceIsWithFeely https://t.co/FOMDPEeht9

— Mark Hamill (@HamillHimself) March 15, 2022