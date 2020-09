Madden NFL 21 tiene la peor calificación por usuarios en la historia

Las calificaciones de los usuarios en Metacritic han cobrado una nueva víctima, antes había sido The Last Of Us Part II, ahora le tocó su turno a Madden NFL 21, logrando romper el récord establecido de peor calificación al tener 0.3, con más de 3500 reseñas negativas de los jugadores.

Algunas críticas son simplemente por trolear, pero hay otras que realmente cuestionan a EA por el lanzamiento de un juego lleno de bugs, no digno de la calidad de un título AAA, llegando a crashear incluso algunas consolas. Otra gran queja de los usuarios es la falta de innovación que hubo en el título.

EA mencionó anteriormente que lanzarán un gran parche a la par de que inicie la temporada de la NFL, veremos si esta baja calidad por parte de la compañía solo pasó con Madden o se repetirá con el lanzamiento de FIFA 21 el próximo 6 de octubre de 2020.

Fuente: Metacritic