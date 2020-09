John Boyega critica fuertemente a Disney por su personaje en Star Wars

Los fanáticos de Star Wars podrán discutir sobre si la nueva trilogía fue de su agrado o no, pero en su mayoría podrán estar de acuerdo en que el personaje de Finn, interpretado por John Boyega, se fue diluyendo de forma dramática conforme avanzaron las películas.

En entrevista para GQ, el actor inglés reflexionó sobre su andar en la franquicia de Star Wars y criticó a Disney por el tratamiento que tuvo su personaje. En seguida, podrás leer lo que declaró:

“Tu te involucras en estos proyectos y no te va a gustar todo necesariamente. (pero) lo que podría decirle a Disney es que no traigas a un personaje negro, lo comercialices para que sea mucho más importante en la franquicia de lo que es y luego dejarlo a un lado. No esta bien, lo diré directamente.”