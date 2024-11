Macaulay Culkin se unirá a importante serie de videojuegos

Desde hace algunos años las series y películas de videojuegos se han vuelto abundantes, y como prueba hemos tenido The Last of Us, Twisted Metal, Sonic The Hedgehog, entre otras franquicias que dieron su paso al séptimo arte, ya sea fallando en el camino o triunfando de forma sorpresiva. De hecho, un actor muy famoso se ha encaminado para participar en una de ellas, el cual seguramente mucha gente apegada a la época de los 90’s van a reconocer.

La segunda temporada de Fallout, la popular serie de Prime Video basada en el juego de Bethesda, contará con una inesperada incorporación: Macaulay Culkin. El actor, famoso por sus icónicos papeles, ha sido confirmado en un rol recurrente y, aunque los detalles de su personaje se mantienen en secreto, se rumora que interpretará a un “genio loco”, un perfil muy adecuado para el estilo excéntrico de la serie.

Creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy, Fallout se sitúa en un mundo postapocalíptico, 200 años después de una catástrofe nuclear. Los sobrevivientes, refugiados en lujosos búnkeres, se ven obligados a regresar a un desolador y peligroso exterior que los confronta con un nuevo y extraño universo. La serie debutó en Prime Video con éxito y alcanzó ser uno de los tres títulos más vistos en la plataforma, además de recibir 16 nominaciones al Emmy, incluyendo la de Mejor Serie Dramática.

Entre el elenco, que ha contribuido a consolidar el éxito de la primera temporada, destacan Ella Purnell como Lucy, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan y Sarita Choudhury. La mezcla de talento y un guion que respeta la esencia del juego han sido claves para atraer tanto a fans de la franquicia como a nuevos espectadores.

Esta no es la primera colaboración de Culkin con Amazon, ya que anteriormente prestó su voz en la serie animada The Second Best Hospital in the Galaxy. Su participación en Fallout refuerza la expectativa para esta segunda temporada, que se perfila como una de las más esperadas de Prime Video, además de otros proyectos que se desean como el programa de God of War.

Vía: Deadline

Nota del autor: Es genial saber que este actor estará de vuelta en los próximos meses. Aún no termino de ver Fallout, por lo que esta será una razón para ponerme al día.