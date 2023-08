Los juegos de Switch con más de un millón de copias vendidas

Como parte de los últimos resultados financieros de Nintendo, tenemos una lista actualizada de los juegos que han alcanzado la cifra de un millón de unidades vendidas en la consola Switch. La principal novedad aquí es The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que ahora ha alcanzado las 18.51 millones de unidades vendidas. Mario Kart 8 Deluxe sigue en la cima con 55.46 millones de unidades.

Aquí está la lista completa de los juegos de Nintendo que han alcanzado el millón de unidades vendidas en Switch hasta agosto de 2023:

Mario Kart 8 Deluxe – 55.46 millones

Animal Crossing: New Horizons – 42.79 millones

Super Smash Bros. Ultimate – 31.77 millones

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 30.65 millones

Super Mario Odyssey – 26.44 millones

Pokemon Sword / Shield – 25.92 millones

Pokemon Scarlet / Violet – 22.66 millones

Super Mario Party – 19.39 millones

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 18.51 millones

New Super Mario Bros. U Deluxe – 16.17 millones

Como es habitual, recordamos que esta lista de juegos millonarios no es exhaustiva. Algunos juegos que ya han alcanzado esa cifra pueden no estar incluidos. Nintendo tiende a mostrar los títulos que están en la cima, así como las entradas más recientes.

Vía: Nintendo Everything

Nota del editor: Pues tomen nota, porque todos estos juegos son calidad garantizada y vayan preparando lugares para Super Mario RPG y Super Mario Wonder.