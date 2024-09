Los juegos como servicio de PlayStation han sido un fracaso

La semana pasada fue agridulce en la comunidad de PlayStation, dado que por un lado se lanzó el exitoso Astro Bot, plataformero que logró cosechar buenas críticas entre quienes lo han probado y hasta ha sacado polémicas con quienes comparan el título con los juegos de Nintendo. Por el otro lado tenemos el cierre de Concord, juego estilo servicio que pretendía llevarse gran cantidad de público, pero que al final no logró conectar con la gente, por ende no se vendieron nada de copias y Sony apagó los servidores.

De los 16 proyectos que se estaban preparando, nueve ya han sido cancelados o han fracasado, lo que ha generado preocupación en la industria. Entre los títulos más afectados encontramos The Last of Us Factions, que ha sido cancelado, así como otros proyectos importantes como Twisted Metal y una nueva IP de Bungie llamada Payback. Estos juegos prometían atraer a una gran audiencia, pero no vieron la luz al final del tunel.

Dentro de los títulos que han logrado mantenerse a flote se encuentran MLB The Show y Helldivers 2, ambos con un desempeño “aceptable”, aunque sin generar el impacto esperado. Otros como Foamstars y Destruction All-Stars no corrieron con la misma suerte, considerados fracasos por no cumplir con las expectativas de los jugadores. Este panorama de fallos y cancelaciones ha generado preguntas sobre la dirección que están tomando los estudios en términos de sus enfoques para los Games as a Service (GAAS).

En contraste, otros juegos aún siguen en desarrollo, como Marathon, que, aunque sigue en pie, enfrenta rumores de dificultades en su progreso. Algunos más como Fairgame$, dirigido por Jade Raymond, y las expansiones multijugador de Horizon siguen adelante, aunque sin garantías de éxito. De igual forma, hay esperanza con nuevas IPs de estudios como Bend y London Studio, aunque los detalles sobre estos proyectos son todavía escasos.

La situación plantea un desafío importante para Sony, que ha perdido varios títulos importantes en su estrategia de GAAS, pero aún mantiene un pequeño puñado de proyectos activos. La comunidad de usuarios espera con ansias los próximos avances, pero la presión es alta para que los títulos restantes logren captar la atención y evitar el mismo destino que muchos de sus predecesores.

Vía: Game Reactor

Nota del autor: Creo que Sony debe aprender a la mala que nadie quiere juegos como servicio de su parte. Así que si es necesario que todos los proyectos fallen, así va a pasar, o al menos los fans dejaron claro el mensaje.