Los Increíbles 3 es confirmada por Pixar

Una de las filosofías que siempre ha tenido la empresa de Pixar es el decir no a las secuelas de sus éxitos, regla no escrita que ya se ha cumplido muchas veces en el estudio, y es que los fans de todo el planeta han pedido ver más aventuras de los personajes queridos de la pantalla grande. Por eso mismo Toy Story va para la quinta parte, Coco para la segunda, y también los Increíbles apuntan a a tener su cierre con broche de oro.

Después de años de especulación, Pixar ha confirmado que la tercera parte de los héroes está en desarrollo. Para quien no lo recuerde, el anuncio se realizó durante el evento D23 de Disney el año pasado, donde se reveló que la secuela ya está en marcha, con Brad Bird nuevamente al frente del proyecto. La noticia llega dos décadas después del estreno de la primera película, consolidando a la franquicia como una de las más queridas del estudio.

La cuenta oficial de Pixar en X compartió el anuncio poco después del evento, señalando que el proyecto está “oficialmente en marcha”. Sin embargo, no se han revelado detalles sobre la trama ni una fecha estimada de estreno. Debido al tiempo que requiere la animación de largometrajes, se estima que la película podría tardar varios años en llegar a los cines.

Just announced at #D23: #Incredibles3 is officially in the works at Pixar! pic.twitter.com/IZCEBFJwXs

— Pixar (@Pixar) August 10, 2024