Los 5 mejores protagonistas de Grand Theft Auto

El día de hoy, Grand Theft Auto V llegó al PlayStation 5 y Xbox Series X|S repleto de mejoras en el apartado gráfico, así como funciones para tomar ventaja de todo el poder que ofrecen estas dos consolas. GTA es una de las franquicias más icónicas del gaming, así que para celebrar el lanzamiento de esta nueva versión, hemos decidido repasar la historia de la serie con un vistazo a sus cinco mejores protagonistas hasta la fecha.

Claude Speed – Grand Theft Auto III

GTA III es considerado como el parte aguas de la franquicia, y fue aquí donde la franquicia se convirtió en una de las franquicias más influyentes e importantes en la historia de los videojuegos. Su protagonista, Claude Speed, era un matón silencioso sin mucha personalidad, pero al mismo tiempo, esto permitía que los jugadores le dieran su propia interpretación al personaje, convirtiéndolo así en alguien bastante memorable para muchos de nosotros.

Tommy Vercetti – Grand Theft Auto: Vice City

Por primera vez en la historia de la franquicia, GTA: Vice City nos dio nuestro primer protagonista con una voz. Tommy Vercetti resultó ser alguien sumamente despiadado que estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de convertirse en el líder de su propio imperio del crimen, sin importar a cuántas personas tuviera que matar en el proceso. Al final, Tommy se convirtió en uno de los protagonistas más queridos de toda la saga, incluso si era un psicópata total.

Carl Johnson – Grand Theft Auto: San Andreas

Muchos consideran a GTA: San Andreas como el mejor juego de toda la franquicia, e independientemente de cuál sea tu opinión respecto a eso, es imposible negar que Carl “CJ” Johnson es uno de los mejores protagonistas de la historia. Adicionalmente, San Andreas nos permitió personalizar a CJ como quisiéramos; desde su corte de pelo, hasta su complexión y por supuesto, su ropa. De igual forma, el villano de este juego, Frank Tenpenny, es uno de los más icónicos en la saga sin mencionar que fue interpretado por Samuel L. Jackson.

Niko Bellic – Grand Theft Auto 4

A diferencia de todos los demás protagonistas en esta lista, Niko Bellic de GTA 4 no es un psicópata ni una máquina de matar. De hecho, este inmigrante de Yugoslavia detesta la violencia y únicamente desea visitar América para vivir “el sueño Americano”. Desafortunadamente, las cosas no salen nada bien para Bellic y termina envuelto en un conflicto con algunas de las familias del crimen más peligrosas de Liberty City. La historia de Niko y compañía es una que no olvidaremos en un muy buen rato.

Trevor Philips – Grand Theft Auto 5

CJ tal vez haya sido el mejor protagonista en el mejor juego de GTA, pero Trevor Philips es el mejor protagonista de GTA de todos los tiempos. Mientras que Franklin y Michael son personajes mucho más razonables y con motivaciones más realistas, Trevor simplemente quiere ver el mundo arder. Es exactamente el tipo de persona que utilizaría un RPG en un parque repleto de civiles, y en muchas ocasiones, algunos incluso lo consideran como el verdadero villano de esta quinta entrega.