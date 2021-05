Limited Run Games vende una edición de colección que no trae juego físico

Tal parece que la frase de “Por siempre físico” no aplica en esta ocasión. El día de hoy, Limited Run Games anunció una edición de colección para Among Us, el popular juego en donde debes de mentirle a tus amigos. Sin embargo, esta versión no es para Nintendo Switch o PS4, sino para PC y, como consecuencia, no tenemos un juego físico en esta ocasión.

La PC Collector’s Edition de Among Us tiene un precio de $79 dólares, y todos los interesados pueden pre-ordenar esta edición a partir del próximo 11 de mayo, y tendrán seis semanas para llevar a cabo su pedido, el cual puedes realizar aquí. Esto es lo que incluye:

-Botón de emergencia en funcionamiento que reproduce el sonido de emergencia del juego.

-Caja de coleccionista diseñada para mostrar el botón de emergencia en funcionamiento

-Joyero con disco físico que incluye música ambiental del juego

-Estuche Steelbook oficial del tamaño de Blu-ray G2 con un arte conceptual y un disco de entrevistas

-Póster reversible de 18 x 24 pulgadas

-Código de descarga de Steam

-Código de descarga de Epic Store

Como lo pudieron notar, en esta ocasión no hay un juego físico. En su lugar, Limited Run Games proporcionará códigos de descarga para las versiones Steam y Epic Games Store. Sin duda alguna, esta es una decisión bastante rara para una compañía que se enorgullece de crear ediciones físicas de juegos que solo se pueden conseguir de forma digital. Esperemos que si una versión de colección para Switch o PS4 esté disponible en un futuro, veamos un cartucho o disco en una caja.

Vía: Limited Run Games