Las Tortugas Ninja tendrán nuevo videojuego

Actualmente las Tortugas Ninja están pasando por una nueva etapa de gloria, dado que hay series animadas que se siguen estrenando, así como más películas que llegarán a los cines este año. Por su parte, los videojuegos no faltan con la colección del año pasado y Shredder’s Revenge. Y a pesar de contar con esto, los personajes no se quedarán quietos.

Actualmente se está desarrollando un estilo nuevo y muy diferente, una adaptación de The Last Ronin, novela gráfica de 2020 que contó una historia sombría y futurista sobre los personajes estelares. Lo que más llama la atención, es lo que podría implicar en cuanto a temas jugables, dado que las cosas se ponen mucho más serias en esta obra un tanto de culto.

Doug Rosen, vicepresidente senior de juegos y medios emergentes de Paramount Global, comparó el próximo juego de rol de acción en tercera persona con los títulos recientes de God of War de Sony y dijo que será auténtico para la historia de The Last Ronin, que se desarrolla en un futuro donde solo una de las tortugas ha sobrevivido.

Al igual que la serie de cómics, el videojuego se dirigirá a un público mayor, al igual que la reciente. Rosen dijo que hay oportunidades para múltiples juegos de TMNT dirigidos a grupos de edad jóvenes y más maduros, y que Paramount puede adoptar múltiples enfoques. En cuanto al desarrollo del mismo, el estudio todavía no ha sido revelado.

Por ahora es un anuncio demasiado temprano, por lo que faltará tiempo para una revelación más oficial.

Vía: Polygon

Nota del editor: Sin duda es la época de un auge más para las tortugas, así que muchos van a querer probar este videojuego, incluso los fanáticos que tal vez no tengan la edad para jugarlo. Ya veremos su primer tráiler en algunos meses más.