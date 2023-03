Las ofertas de Pascua llegan a la PS Store

Han llegado finalmente las fiestas de Pascua, y eso significa que algunos editores de juegos pondrán sus éxitos en oferta, el primero de ellos es ni más ni menos que PlayStation, con descuentos en títulos de gran calibre así como con algunos no tan conocidos. Esto en sus dos tiendas disponibles, mismas que abarcan las últimas dos consolas de sobremesa.

Aquí te colocamos algunas ofertas interesantes:

– The Last of Us Part I: se pone a $59.99 USD

– Dead Space Remake: se pone a $63.99 USD

– Spider-Man: Miles Morales: se pone a $19.99 USD

– GTA V: se pone a $19.99 USD

– Stray: se pone a $23.99 USD

– Marvel’s Midnight Suns: se pone a $34.99 USD

– Sifu: se pone a $23.99

– The Quarry: se pone a $29.99 USD

– Kena: Bridge of Spirits: se pone a $17.99

– Little Nightmares II: se pone a $9.89 USD

Vale la pena mencionar, que hay mucho más catálogo por explorar en la tienda que incluye exclusivas y también entregas de terceros bastante aclamadas, mismas que le van a gustar a quienes prefieran tener sus juegos en formato digital. Incluso uno que otro contenido descargable ha bajado su precio para quienes aún no hayan adquirido algún DLC.

Las ofertas terminan el 26 de abril.

Vía: PS Store

Nota del editor: Vaya que hay muchos juegos interesantes a comprar, la verdad yo no soy fan del formato digital, pero hay contenido extra que me gustaría comprar como el de Final Fantasy VII Remake. Ya veremos qué comprar en los próximos días.