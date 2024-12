Las exclusivas de Xbox han llegado a su fin

Ha pasado casi un año desde que Xbox reveló sus planes para llevar Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves y Grounded a PlayStation 5 y Nintendo Switch. A lo largo del 2024 hemos escuchado múltiples reportes en donde se asegura que la división de Microsoft dejará en el pasado el concepto de exclusivos, y nueva información vuelve a darle fuerza a estas declaraciones.

De acuerdo con Jez Corden, editor jefe de Windows Central, Xbox ya no tiene pensado lanzar exclusivos. A lo mucho, veremos casos como el de Indiana Jones and the Great Circle, en donde los usuarios de PS5 o Switch tengan que esperar un par de meses para disfrutar de ciertos títulos, pero eventualmente los tendrán. Esto fue lo que comentó:

“Xbox no tendrá exclusivas en el futuro. Todo será exclusivo por tiempo limitado, como mucho. Si algunos juegos son exclusivos, será incidental en el mejor de los casos; el argumento de ‘caso por caso’ será, en general, multiplataforma, por tiempo limitado y con quizás algunos (muy pocos) casos atípicos. [Fable] era monstruosamente caro. Puede que no sea el primer día, pero vendrá con el plan actual en marcha, en mi opinión”.

Xbox won't have exclusives going forward. Everything is timed exclusive at most. — Jez (@JezCorden) December 13, 2024

Todo indica a que los costos de producción han subido tanto para los juegos de Xbox Game Studios, que sus propias ventas en Xbox Series X|S y PC, así como las suscripciones que logren en Game Pass, ya no es suficiente para recuperar la inversión. De esta forma, Xbox se verá en la necesidad de llevar todas sus exclusivas del PS5 y Switch.

Por el momento no hay información oficial por parte de Xbox, y es probable que la compañía no revele estos planes inmediatamente. Como sucedió con Indiana Jones and the Great Circle, es muy probable que todas las producciones de la compañía sean exclusivas temporales. Lo interesante será ver qué sucederá con el legado de la compañía. ¿Acaso la saga de Gears of Wars estará disponible en Switch 2? En temas relacionados, Xbox habla sobre la exclusividad de Indiana Jones and the Great Circle. De igual forma, ¿valdría la pena que PlayStation lleve sus juegos a Xbox?

Nota del Autor:

Es difícil de aceptar para muchos, pero el modelo que ha elegido Xbox no va de la mano con la idea de exclusivas y muchas prácticas tradicionales que aún usan Nintendo y Sony. Esto es algo natural, y Microsoft está dispuesto a despedirse de las exclusivas lo antes posible.

Vía: VGC