Las cartas de Maradona en FUT suben de precio tras la muerte del jugador

Lamentablemente, el día de hoy se dio la noticia de que Diego Armando Maradona, exfutbolista argentino, falleció a los 60 años de edad. Ante esta terrible noticia, varios usuarios de FIFA 21 han reportado que el precio de este jugador en FIFA Ultimate Team subió de manera exorbitante en las últimas horas.

Como lo reporta FUTBIN, sitio especializado en monitorear el precio dentro de FUT, Maradona se ha posicionado como uno de los jugadores más populares del momento. De igual forma, el precio de sus cartas ha incrementado de forma sustancial después de darse a conocer su fallecimiento.

De acuerdo con el sitio, las versiones más vendidas de Maradona son dos. La primera es el “Icono Base” de media 91, el cual pasó de costar 2 millones de monedas a 2.5 millones. Por otro lado, la versión de 95 puntos de media subió su precio de 2.1 millón a 3 millones.

Ante esta revelación, varios jugadores se han quejado en Twitter, señalando que la gente se está aprovechando de una situación triste para el mundo del futbol. Un fan llegó a comentar:

Please don't be a guy buying his card because of the tragic news.

If you did. You should be ashamed. pic.twitter.com/miUT5wfil6

— MrFUTAnalyser | FUT Trader 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@MrFUTAnalyser) November 25, 2020