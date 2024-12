Las búsquedas más relevantes de 2024 en Google

El 2024 ya casi se termina, por ende muchas empresas están liberando los resúmenes a los diferentes usuarios, eso ya lo vimos hace un par de semanas con la cuestión de Xbox, PlayStation y hasta Spotify, quienes revelan las listas más famosas que escuchan los clientes. Y dentro de las tendencias no iba a faltar Google, el motor de búsqueda en internet más popular, mismo que no baja en cuanto a las preferencias de millones y millones de gentes en el globo, no importa cual sea su región de origen.

Entre los principales términos globales destacan los Juegos Olímpicos de París 2024, la Copa América, el Campeonato de Europa de la UEFA y la Cúpa del Mundo T20 de cricket, reflejando la fascinación global por los eventos deportivos. En cuanto a figuras públicas, nombres como Donald Trump, quien lideró las búsquedas globales tras su victoria electoral, y la Princesa Catalina de Gales captaron la atención a nivel internacional.

Aquí el top 10:

Copa América Campeonato de Europa de la UEFA Cúpa del mundo T20 de los hombres de la CPI India vs Inglaterra Liam Payne Donald Trump India vs Bangladesh iPhone 16 Juegos Olímpicos París 2024 Catalina, Princesa de Gales

En noticias, las elecciones en Estados Unidos dominaron las búsquedas, seguidas por temas relacionados con Rafah, Irán y los desastres naturales. Los hermanos Menéndez también reaparecieron como una de las búsquedas más recurrentes, un dato inesperado en medio de temas políticos y climáticos. Por su parte, el conflicto Israel-Gaza, que lideró en 2023, perdió relevancia este año, siendo desplazado por nuevos eventos.

En el ámbito de la tecnología, la llegada del iPhone 16 generó un gran interés, reafirmando la influencia de Apple en las tendencias globales. También destacaron búsquedas relacionadas con Liam Payne y los enfrentamientos deportivos entre India, Inglaterra y Bangladesh, mostrando cómo el entretenimiento y el deporte siguen siendo pilares clave en la curiosidad colectiva.

Hay más tendencias como las películas de Nancy Meyers, conocidas por su estilo cálido y acogedor, volvieron a ganar popularidad, llevando a las mujeres de mediana edad en pantalla a convertirse en iconos inesperados. Desde las prioridades políticas hasta las pasiones culturales, las búsquedas de Google son un reflejo de las inquietudes y aspiraciones compartidas por millones en todo el mundo.

Vía: Techcrunch