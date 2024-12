El pasado miércoles, las redes sociales de Meta sufrieron disrupciones al servicio que inhabilitaron totalmente las plataformas por varias horas. A principios de la tarde, centenares de usuarios reportaron en redes sociales como X (conocido antes como Twitter) y Bluesky que las plataformas de la compañía presentaban problemas técnicos.

WhatsApp, Facebook, Instagram, Threads e incluso la página oficial de Meta presentaron fallas que iban desde un irregular y lento servicio hasta la total caída de la plataforma, dependiendo del usuario

Páginas como Down for Everyone or Just Me y Downdetector, sitios dedicados a archivar reportes de usuarios sobre comportamiento irregular en el internet, registraron alrededor de 22.000 y 18.000 reportes sobre problemas técnicos en las plataformas de Facebook y WhatsApp respetivamente.

Estos reportes vinieron de todas partes del mundo. Las fallas técnicas fueron registradas en los Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Asia y Australia.

La compañía tardó tan solo unas horas en pronunciarse, registrando en su página de estatus que las plataformas de la compañía tenían “mayores disrupciones”, el origen o naturaleza de las cuales aún no han sido reveladas y parece que quedarán en la confidencialidad.

“Somos conscientes de que un problema técnico está afectando a la capacidad de algunos usuarios para acceder a nuestras aplicaciones” escribió la compañía en su cuenta oficial de X. “Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por las molestias”.

Par de horas más tarde, Meta parece haber corregido las fallas en su sistema. La compañía volvió a escribir en el mayor competidor de Threads que “estamos al 99% de funcionalidad, solo estamos haciendo las últimas comprobaciones. Pedimos disculpas a quienes se hayan visto afectados por la interrupción”.

Esta es la segunda falla significativa que Meta ha sufrido en 2024. El pasado marzo la compañía experimento disrupciones similares a su plataforma, las cuales atribuyeron a las mismas “fallas técnicas” no específicas que Meta usó para explicar la situación actual.

Vía: Engadget