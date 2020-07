Lannia “Ohlana”, popular streamer en Twitch, ha fallecido a sus 26 años

Una vez más, el mundo del streaming se encuentra de luto debido al sensible fallecimiento de Lannia “Ohlana”, jugadora de Counter-Strike que realizaba transmisiones en vivo a través de Twitch. Lannia falleció el pasado 6 de julio, pero la noticia fue compartida el día de hoy por su familia, quienes publicaron un emotivo mensaje en redes sociales.

A través de la cuenta de Instagram de Lannia, su familia compartió lo siguiente:

Aunque hasta el momento no se ha definido una causa de muerte, se sospecho que pudo haber sido un suicidio. Lannia sufría de depresión, y en más de una ocasión llegó a publicar en redes sociales mensajes dirigidos a otras personas que también compartían estos sentimientos.

depressed ppl struggle to reach out in fear the ones closest to them will have cops show up and forcefully confine them against their will. so they’re stuck feeling alone with their dark thoughts because they don’t want to be trapped where they just feel worse.

— ohlana (@_ohlana) July 6, 2020