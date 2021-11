La trilogía de Assassin’s Creed Chronicles está gratis en PC

Para celebrar el 35 aniversario de Ubisoft, el publisher francés está ofreciendo la trilogía de Assassin’s Creed Chronicles completamente gratis. Específicamente, aquellos usuarios en PC que tengan instalado Ubisoft Connect podrán descargar estos tres títulos sin costo alguno, pero te recomendamos apurarte ya que solo estarán disponibles por tiempo limitado.

Celebrate Ubisoft’s 35th birthday and get the Assassin’s Creed Chronicles Trilogy free from Ubisoft Connect PC 🎁🎮

— Ubisoft (@Ubisoft) November 9, 2021