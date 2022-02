Hace un par de días se liberó un nuevo teaser sobre la sexta temporada de Better Call Saul. Lo interesante de este adelanto fue que escondía una pista relacionada a su posible fecha de estreno, y una vez que los fans descifraron el mensaje, AMC decidió felicitarlos al compartir un segundo adelanto que ahora sí confirma el día exacto en que esta sexta parte llegará a la televisión.

Vía Twitter, la cadena estadounidense reveló que será el próximo 18 de abril cuando la sexta temporada de Better Call Saul finalmente se estrene:

You didn’t see anything.

The final season of #BetterCallSaul premieres April 18 on @AMC_TV and @AMCPlus. #TCA22 pic.twitter.com/cuRbrSDOEa

— Better Call Saul (@BetterCallSaul) February 10, 2022