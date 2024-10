La serie de God of War para Amazon sería reiniciada

En estos momentos PlayStation está pasando por una etapa en la cual están dando a sus franquicias la oportunidad de saltar a otros medios como la pantalla grande o chica, prueba de ello fue la película de Gran Turismo y también la serie basada en The Last of Us. De hecho, uno de los programas confirmados fue el de God of War, pero por alguna razón hasta este momento no hay nuevas noticias, ya sea sobre algún tráiler o el cast confirmado para tan esperado show de TV.

El programa enfrenta una importante reestructuración en su producción. Según reportes, Sony Pictures TV y Amazon MGM Studios han decidido reiniciar el proyecto con un nuevo equipo de guionistas, lo que ha llevado a la salida de Rafe Judkins, showrunner, junto con los ejecutivos Mark Fergus y Hawk Ostby. A pesar de que los guiones iniciales habían sido bien recibidos, la decisión apunta a una “dirección creativa diferente”, lo que podría retrasar el estreno. Esta noticia llega en un momento de incertidumbre para la franquicia ya que hasta la fecha no se han anunciado nuevos juegos tras el éxito de Ragnarok. Además, surgieron rumores sobre una posible trilogía remasterizada, lo que generó especulación sobre el futuro de la saga. Sony y Amazon siguen comprometidos con la adaptación televisiva, y los productores ejecutivos de Santa Monica Studio aún forman parte del proyecto. El reinicio creativo de la serie podría afectar su hoja de ruta, especialmente después de la promesa hecha por Asad Qizilbash, director de PlayStation Productions, de que los nuevos títulos basados en videojuegos serían tan exitosos como The Last of Us. Dado el nuevo enfoque, se espera que el debut de la serie se retrase aún más, lo que podría colocarla varios años lejos de llegar a las pantallas. Con esta reorganización, el proyecto parece estar en fase temprana y no cuenta con detalles sobre los actores que interpretarán a los icónicos personajes como Kratos. Vía: Deadline Nota del autor: La verdad es mejor que se tomen su tiempo en lugar de que lancen las cosas a las prisas. Habrá que esperar otros dos años para conocer hasta su primer avance.