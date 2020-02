La próxima película de Tomb Raider se basará en los últimos dos videojuegos

La película original de Tomb Raider fue un recuento bastante olvidable del reinicio de la franquicia a cargo de Crystal Dynamics. Sin embargo, parece ser que la cinta fue lo suficientemente exitosa para garantizar una secuela. Alicia Vikander regresará en el papel de Lara Croft una vez más para una nueva aventura en la pantalla grande y se espera que la filmación arranque en abril de este mismo año, con una fecha programada de lanzamiento para el 21 de marzo 2021.

De acuerdo con Geek Vibes Nation, la filmación se llevará a cabo en Inglaterra, Finlandia y Beijing, con Ben Wheatley ocupando la silla del director. La trama aparentemente estará basada en Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider, además de que el guión contará con elementos más supernaturales que la entrega anterior.

Fuente: Geek Vibes Nation