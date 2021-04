La producción de The Flash comienza el día de hoy, y así lo celebra su director

Tras el éxito de Zack Snyder’s Justice League, el interés por el DCEU ha regresado. De esta forma, muchas personas esperan con ansias la película de The Flash, con la cual se explorará el multiverso. Ahora, el mundo se está preparando para ver a Barry Allen en acción una vez más, ya que la producción de esta cinta ha comenzado el día de hoy.

Por medio de su cuenta oficial en Instagram, Andy Muschietti, director de The Flash, ha confirmado que la producción de esta película ha comenzado. Junto a este anuncio, se ha compartido el logo oficial de la cinta en un pequeño video que está lleno de detalles referentes al personaje más rápido de DC.

Special announcement from filmmaker Andy Muschietti on his Instagram: Here we go!!! THE FLASH Day 1. #TheFlashMovie pic.twitter.com/rwaYapX1WR

— DC (@DCComics) April 19, 2021