La película de terror más esperada del siglo recibe clasificación

    07/08/2025

    En el 2022, Black Phone logró conquistar a todos los amantes de las películas de terror. Si bien muchos pensaron que este sería el final de la historia, el éxito de este largometraje dejó en claro que Universal y Blumhouse no dejarían ir esta pequeña mina de oro. De esta forma, una secuela llegará a la pantalla grande este año, y por fin sabemos cuál será su clasificación.

    De acuerdo con la organización encargada de clasificar juegos en Estados Unidos, Black Phone 2 será “R”, esto por su fuerte contenido violento, gore, consumo de drogas entre adolescentes y lenguaje explícito. Esta nueva información ha llamado la atención de todos los fans de la primera cinta, quienes han señalado que esta podría ser la mejor película de terror del siglo, una declaración controversial, pero que deja en claro la emoción del público.

    ¿De qué va Black Phone 2?

    Black Phone 2 es una secuela directa de la entrega de 2022. Han pasado cuatro años después de que Finn lograra escapar de The Grabber, pero el asesino ahora acecha a la hermana del protagonista, Gwen, interpretada por Madeleine McGraw. Todo esto se relaciona con la familia de Finn y su trauma post-secuestro y, por si fuera poco, se profundiza más en la naturaleza del antagonista principal. 

    Black Phone 2 será dirigida por Scott Derrickson, quien hizo lo mismo con la misma primera entrega. Junto a esto, el guion fue co-escrito junto a C. Robert Cargill. Joe Hill, hijo de Stephen King y autor del relato original, ejerce de productor ejecutivo, por lo que los fans pueden esperar un producto final que le rinde honor al trabajo que los fans ya conocen desde hace tiempo

    Recuerda, Black Phone 2 llegará a los cines el 17 de octubre. En temas relacionados, Amazon lanza la peor película del año. De igual forma, ya hay fecha de estreno para Lilo & Stitch en Disney+.

