La Epic Games Store colapsa conforme usuarios tratan de canjear NBA 2K21

Hace unos momentos, Epic Games Store reveló que estaban regalando NBA 2K21 para cualquier persona que tuviera una cuenta en esta tienda digital. Similar a lo que pasó con Grand Theft Auto V el año pasado, la plataforma ha colapsado y algunos usuarios ni siquiera están teniendo acceso a los juegos de su biblioteca.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Epic Games Store reconoció el problema y aseguran que ya están trabajando en ello:

“Estamos experimentando altos niveles de tráfico en la Epic Games Store.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.

We are aware that users may be encountering slow loading times on the site and launcher, and appreciate your patience as we work to scale.

— Epic Games Store (@EpicGames) May 20, 2021