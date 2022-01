Como sabrán, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition cuenta con una edición física para Xbox y PS4. Sin embargo, el esperado cartucho de Nintendo Switch no estuvo disponible el pasado mes de diciembre. Después de varias semanas sin información al respecto, el día de hoy se ha confirmado cuándo es que la caja de este título llegará a las manos de los usuarios de la consola híbrida.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Nintendo ha revelado que la edición física de GTA: The Trilogy estará disponible el próximo 11 de febrero de 2022. Te recordamos que esta versión necesita de una descarga adicional, ya que los tres títulos son demasiado para el cartucho.

The physical version of Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition for #NintendoSwitch will be available in stores on February 11th! pic.twitter.com/zos8i4zEaJ

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 21, 2022