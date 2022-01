Desde la compra de Activision Blizzard, mucho se ha hablado sobre las propiedades de la compañía y la exclusividad de algunos títulos. Sin embargo, un tema que no hay que olvidar, es la posición de los trabajadores. Aunque hay algunos empleados que están contentos con la adquisición de Microsoft, hay otros que simplemente no están seguros de lo que esto significará para su futuro.

Algunos de los empleados han externado sus preocupaciones en redes sociales, señalando que dejar a Bobby Kotick como CEO de Activision Blizzard, al menos hasta que la compra finalice el próximo año, no es la decisión que se esperaba por parte de Phil Spencer. Por otro lado, más están preocupados de que todos los intentos por realizar su sindicato se desechen una vez que los ejecutivos de Microsoft entren en escena. Esto fue lo que comentó un empleado al respecto:

we've had 0 communication from any leadership since the strike began and so now we wonder if that's because they have new people to negotiate with or because we've been labeled "someone else's problem now" or if we are simply too small in number to matter at this point

— △ jiji 💙 (@noctflugel) January 18, 2022