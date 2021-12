Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition sigue empeorando su reputación ante la comunidad. Como sabrán, esta colección llegó el mes pasado al mercado de una forma digital, con una copia física planeada para principios de diciembre. Si bien vimos un pequeño retraso, los usuarios de Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One por fin tuvieron la oportunidad de obtener su edición tangible la semana pasada. Ahora, un nuevo reporte ha señalado que el disco de PS4 no se actualiza a la versión de PS5.

Recordemos que la versión digital de GTA: The Trilogy sí se puede actualizar de PS4 a PS5 de forma gratuita. Sin embargo, varios usuarios han reportado que este no es el caso con la copia física. Ante esta extraña decisión, un fan decidió contactar al soporte de Rockstar, en dado caso de que esto sea solo un error. Para la mala suerte de todos, la compañía ha confirmado que la colección funciona como es debido, dando a entender que la empresa está al tanto de este inconveniente para los usuarios.

So, I have spoken to R* regarding the #GTATrilogy PS4 physical copy not containing a PS5 upgrade and according to them, they say it isn't a bug. Though many support companies tend to use bots instead of people so take this with a grain of salt pic.twitter.com/szZeD6Wd0X

— Wes Fido 🎄 (@WezidentEvil) December 19, 2021