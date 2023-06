Kotick revela qué tan poderoso será el sucesor del Switch

Se ha revelado información jugosa en la batalla legal FTC vs. Microsoft, con el jefe de Activision, Bobby Kotick, compartiendo algunos detalles sobre la próxima consola de Nintendo. No es un secreto que Nintendo ha estado trabajando en una nueva plataforma, ya que la compañía no se quedará solo con el Switch. Según Kotick, estará cerca del poder de la Generación 8, es decir, similar al PlayStation 4 / Xbox One.

Kotick ha estado intercambiando correos electrónicos con el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa. En uno de los mensajes, Kotick mencionó que el sucesor del Switch tendrá una “alineación más cercana con las plataformas de la Generación 8”.

Esto surgió durante los procedimientos judiciales sobre si Call of Duty podría ser portado al Switch o a la próxima consola de Nintendo. Kotick respondió:

“Dada la alineación más cercana de las plataformas de la Generación 8 y nuestras ofertas anteriores en PS4 y Xbox One, es razonable suponer que también podemos crear algo atractivo para el Switch de próxima generación”.

Kotick también dijo hoy que lamenta no haber lanzado Call of Duty en el Switch, afirmando que tomó una mala decisión al creer que no tendría éxito.

Vía: Nintendo Everything

Nota del editor: Ahora todo tiene más sentido, ¿no creen? Si hubo Call of Duty para Gen 8, no hay problema en lanzar el juego en la próxima consola de Nintendo, si es que para entonces ya concluyó este drama.