Kena: Bridge of Spirits llegaría a Xbox Series X|S

En los últimos meses, hemos visto como varias exclusivas de Xbox han llegado al PlayStation 5. Sin embargo, parece que ahora es momento de que los jugadores de la consola de Microsoft obtengan algo a cambio, puesto que Kena: Bridge of Spirits, el cual llegó como una exclusiva a la plataforma de Sony en el 2021, estaría disponible en Xbox Series X|S en un futuro.

De acuerdo con una nueva clasificación por parte de la ESRB, Kena: Bridge of Spirits estaría disponible en Xbox Series X|S en un futuro. Por el momento, Ember Lab, los desarrolladores de este título, se han mantenido en silencio sobre este anuncio, aunque es probable que emitan un comunicado al respecto en una fecha posterior.

A diferencia de los juegos de Xbox en PlayStation, la llegada de Kena: Bridge of Spirits a Series X|S no debería ser una gran sorpresa. Para comenzar, este es un título third party. Junto a esto, Josh Grier, el cofundador y CCO de Ember Lab, mencionó que no descartaban la idea de ser su juego en más plataformas.

Recordemos que Kena: Bridge of Spirits llegó al PlayStation 5 y PC, vía la Epic Games Store, en el 2021. Un año después, para celebrar su primer aniversario, esta entrega recibió una sustancial actualización y por fin llegó a Steam. De esta forma, el lanzamiento de este título en el Xbox Series X|S es toda una posibilidad, y algo que seguramente será del agrado de todos los fans.

Kena: Bridge of Spirits en un plataformero de acción en 3D, con una historia cautivadora y un estilo visual que llama la atención al instante. Aunque por el momento no hay información clara, solo es cuestión de tiempo para que Kena: Bridge of Spirits esté disponible en Xbox Series X|S. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de este título aquí.

Nota del Autor:

Kena: Bridge of Spirits es un juego divertido, nada del otro mundo, pero una experiencia entretenida. De esta forma, tener este juego en Xbox Series X|S solo beneficiará a todos. Será interesante ver si más títulos third party exclusivos de PlayStation 5 llegarán a Xbox en un futuro.

Vía: ESRB