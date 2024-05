Jugadores de Nintendo 3DS y Wii U rompen récord

Es bien sabido que el pasado 8 de abril se terminó una era para las consolas de Nintendo, dado que 3DS y Wii U cerraron los servidores en línea para nunca volver a prenderse, y eso se refleja en videojuegos grandes como Mario Kart 8, Splatoon, Super Smash Bros. For, Super Mario Maker, entre otros. Y si bien ya no era posible tener la conexión, algunos usuarios aguerridos hicieron lo imposible para seguir conectados lo más posible.

Se dio a conocer que un grupo de jugadores permanecieron conectados más de 25 días después del día de la purga, esto con diferentes juegos de ambas consolas, aunque claro solo se pudieron quedar en las salas de espera, pues no sería posible interactuar con nadie más dentro del programa. Y con esto en mente, han logrado romper un récord que Halo 2 conservó como su logro por 14 años aproximadamente.

Aquí el logro que dieron a conocer en las redes:

WE DID IT! EVERYONE ON THIS LIST HAS STAYED ONLINE ON NINTENDO NETWORK FOR LONGER AFTER ITS SHUT DOWN THAN @APACHE_N4SIR DID AFTER THE ORIGINAL XBOX LIVE SHUT DOWN ON HALO 2! pic.twitter.com/5BF8sRp74f

— Gaffs (@GaffsNotLaffs) May 4, 2024