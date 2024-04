Jonathan Majors finalmente recibe su sentencia

En los últimos años una polémica ha surgido en el mundo de Disney, concretamente con la división de Marvel, dado que el actor Jonathan Majors ha sido expulsado de su papel de Kang el Conquistador, personaje que sería el principal antagonista de esta etapa del MCU. Sin embargo, debido a las acusaciones de violencia que se han dado por parte de su ex novia, se le han cerrado las puertas en su carrera de actuación, y no solamente el asunto se ha quedado ahí, pues las cosas están escalando lógicamente de forma legal.

Según lo que han mencionado medios como The Hollywood Reporter, el actor ya recibió su sentencia por parte de los jueces y miembros del consejo de su caso, afirmando que Majors deberá completar un programa de concienciación sobre violencia doméstica con 52 semanas de duración. A eso se agrega que tendrá que dar reportes constantes a las autoridad sobre su aprendizaje, esto para llevar un control de lo que se está analizando, y también la cuestión de salud mental debe manejarse para hacer un complemento.

Por su parte, se ha establecido una ley de protección permanente para Grace Jabbari (ex novia), por lo que Majors tiene en su contra una orden restrictiva para no acercarse a ella de alguna manera. Se ha llegado a esta conclusión de no ingresar a la cárcel debido a cierta razón en concreto, pues no cuenta con arrestos previos por parte de las autoridades, aunque si no hay un progreso y se mete en problemas durante las 52 semanas, tendrán que meterlo a prisión por aproximadamente un año.

Acá el comentario de la afectada respecto a al decisión del juez:

Lo volverá a hacer. Hará daño a otra mujer. Este es un hombre que cree que está por encima de la ley. No descansaré hasta que no sea un peligro. Se niega a reconocer la culpa y asumir la responsabilidad. Sigue siendo un peligro para todos los que lo rodean. He visto su ira y no tiene control sobre ella.

Algo que se debe tener en mente, es el hecho de que debido a este problema, Marvel Studios no sabe realmente que giro darle a la siguiente película de Vengadores, dado que era el escenario para darle espacio a Jonathan Majors con el papel de Kang, pero después del incidente le han cambiado el nombre a la película. Eso significa que deberán empezar con un nuevo plan, esto para evitar retrasos en el calendario de estrenos.

Vía: Hollywood Reporter

Nota del editor: Ahora va a ser complicado que le den algún trabajo que valga la pena, lo peor es que se trataba de una estrella en ascenso, pero ahora debe asumir las consecuencias, y en el mundo de la actuación se castiga más en temas de encontrar papeles en la industria.