Johnny Depp gana el juicio contra Amber Heard

Uno de los eventos con más seguimiento en los últimos meses fue el caso de Johnny Depp contra su ex esposa, Amber Heard, en el cual el actor acusó a Heard por actos de difamación a su persona. Esta serie de juicios tuvo lugar por poco más de un mes, pero ahora el jurado llegó a su veredicto final, reconociendo que este falló a favor de Depp.

En 2018, Heard escribió un artículo de opinión para The Washington Post en el que se autodenominaba una figura pública que representa el abuso doméstico. A partir de ahí, la ex estrella de Animales Fanáticos demandó a Heard por 50 millones de dólares. Ella hizo una contrademanda, la cual llevó a grandes marcas a quitarle al actor personajes importantes de su carrera.

Al final, el jurado dictaminó que este artículo de 2018 fue con un total desprestigio hacia el actor, por actos que no eran 100% reales, aunque no se descartaron conductas no deseadas por parte de Depp. Como resultado, Amber pagará 15 millones de dólares para indemnizar al actor, por su parte, Depp tendrá que otorgar 2 millones a la actriz de Aquaman.

Con todo esto el caso termina de forma momentánea, no se confirmó si después tendrían que pasar a dar testimonios de forma individual, pero ahora se sabe que el actor ha ganado más de lo que perdió. Por ahora no se han dado más actualizaciones, pero es seguro que dentro de algunas horas más datos de estos tribunales seguirán saliendo a la luz.

Vía: ComicBook