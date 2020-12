Jeremy Bulloch, el actor original de Boba Fett, ha fallecido a los 75 años de edad

Lamentablemente, se ha dado a conocer que Jeremy Bulloch, actor británico que se encargó de darle vida a Boba Fett durante la trilogía original de Star Wars, ha fallecido a la edad de 75 años de edad.

Esta información fue revelado por Daniel Logan, quien interpretó a un joven Boba Fett en Star Wars: Attack of the Clones. Por el momento no se ha compartido la causa de muerte. Esto fue lo que comentó Logan:

“Me llena de lágrimas anunciar que Jeremy Bulloch ha muerto. Descansa en paz, leyenda. Nunca olvidaré todo lo que me has enseñado. Te amaré por siempre. Las convenciones no serán iguales sin ti. Que la fuerza te acompañe”.

Bulloch nació en Market Harborough, Inglaterra, en 1945. A la edad de 17 años comenzó su carrera en el musical Summer Holiday. Durante los 70’s el actor tuvo una gran presencia en la televisión británica, apareciendo en programas como Doctor Who y Robin of Sherwood, así como en varias películas de James Bond.

Sin embargo, no fue sino hasta 1980 que Bulloch portó la icónica armadura de Boba Fett en The Empire Strikes Back, y le dio vida a uno de los personajes más queridos de la serie. El actor fue amado por los fans, con los cuales interactuó con pasión hasta hace dos años, cuando anunció que no podría asistir a más convenciones.

Descanse en paz.

Vía: Daniel Logan