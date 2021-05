J.J. Abrams no está interesado en dirigir una película de DC Comics

Con su casa productora, Bad Robot, J.J. Abrams tendrá cierto impacto en el futuro cinematográfico de DC Comics. Sin embargo, el cineasta admite que no está interesado en dirigir una película de esta editorial y prefiere pasarle la batuta a alguien que sí lo esté. Tras trabajar en franquicias como Star Trek y Star Wars, Abrams ahora prefiere mudarse a ideas originales.

En una reciente entrevista para Collider, Abrams declaró lo siguiente:

“Yo sé que Hollywood es un lugar donde anteriormente te inspirabas por cosas que veías en alguna vieja película y pensabas, ‘Oh, aquí tengo mi respuesta a eso. Aquí hay otra versión de eso.’ Ahora se convirtió en un lugar donde, más seguido que no, vez algo y piensas. ‘Vamos a rehacer exactamente la misma cosa.’ Siento que, como alguien que empezó escribiendo para televisión y contando historias originales en el cine y la TV, es algo que realmente extraño. Las pocas cosas en las que estoy trabajando ahorita, como escritor, son ideas originales. Siento que, como director, me gustaría que mis siguientes proyectos sean cosas que no existían antes.”