Insomniac pide no publicar spoilers de Spider-Man 2

No hace falta decir que Insomniac Games no quiere que aparezcan spoilers de Marvel’s Spider-Man 2 en línea cuando estamos a solo semanas del lanzamiento. Al momento de escribir este artículo, no creemos que haya habido filtraciones importantes, pero como todos sabemos a estas alturas, nunca se puede ser demasiado cauteloso.

Los spoilers previos al lanzamiento de juegos importantes son bastante comunes en estos días, a menudo debido a fechas de lanzamiento minoristas filtradas, y ningún desarrollador quiere ver cómo su arduo trabajo es destruído.

Y parece que en realidad habrá mucho que descubrir en la secuela de Spidey.

Hey Web-Heads! As we approach launch, #SpiderMan2PS5 spoilers may start to appear online…

We worked hard to craft a story PACKED with surprises, so tread carefully and be mindful of posting spoilers. Let’s #BeGreaterTogether: please keep the adventure fresh for everyone! 🤫 pic.twitter.com/sYffnzl0J3

— Insomniac Games (@insomniacgames) September 29, 2023