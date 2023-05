IA interpreta personajes de Super Mario Bros.

Hay dos cosas de las que nadie ha dejado de hablar durante este año, la inteligencia artificial y la película de Super Mario Bros... bueno tres cosas, porque en estos momentos todo se trata de Tears of the Kingdom, pero ese es otro tema.

El usuario de Twitter, ComicStream le pidió a una inteligencia artificial llamada Midjourney, que creara sus propias versiones de los personajes que protagonizan la película de Super Mario Bros. pero en un modo más realista, el resultado no podría haber sido más sorprendente.

Peach

Así es como la inteligencia artificial ve a Peach, ¿parece una muñequita no? También siento que tiene un poco de estilo JRPG, impresionante.

Bowser

¡Wow! Este tipo sí que da miedo. Aunque al parecer Bowser originalmente es una especie de tortuga, aquí vemos acentuados sus rasgos “dragonescos”. Parece una mezcla entre el clásico dragon asiático y un poco de lo que vemos en series como Game of Thrones.

Mario

En cuanto a Mario… no sé amigos, siento que tiene los rasgos demasiado finos, ¿no creen? Aunque si la inteligencia artificial tiene dentro de sus datos que los italianos son hombres muy atractivos, no puedo culparla.

Luigi

Por alguna razón, el look de Luigi no me parece tan fuera de lugar como el de Mario, ¿será que siempre hemos pensado en Luigi como alguien muy delgado y en Mario como alguien más robusto y bajo de estatura? Lo que me gustaría saber es cómo representaría esta IA a Waluigi, porque, miren esto:

Bowsette

Bowsette no aparece en la película de Super Mario Bros. Pero claro que iba a ser una solicitud una vez encarrerados en esto.

Yoshi

No podía faltar el fiel compañero de Mario, nuestro dinosaurio favorito Yoshi, si tuviera que ponerle un pero sería la falta de su caparazón, pero, solo vean lo adorable que se ve, le perdonamos todo.

Vía: Nintenderos

Nota del editor: Dicen que este tipo de inteligencias artificiales van a dejar sin trabajo a los artistas, yo no lo creo, al final las referencias que estos modelos toman son de obras creadas por humanos, si pueden ver, las IA tienen un estilo muy marcado que no creo que puedan variar con tanta facilidad como un humano (por el momento).