¡Hoy celebramos el cuarto aniversario del Nintendo Switch y Breath of the Wild!

Hoy, 3 de marzo de 2021, celebramos el cuarto aniversario del Nintendo Switch y The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Así es, fue en 2017 cuando esta consola y juego llegaron a nuestras vidas para quedarse. Desde entonces, la plataforma híbrida se ha convertido en una de las piezas de hardware más exitosas de la Gran N.

De acuerdo con el último reporte de la compañía japonesa, hay cerca de 80 millones de consolas en el mundo, aunque este número seguramente ha incrementado en las últimas semanas. Pese a que el Switch no tuvo un lanzamiento global, durante 2020 vimos cómo esta plataforma llegó a China y Brasil, dos mercados bastante grandes que han impulsado las ventas de este hardware. A este paso, el Switch seguramente superará la marca de las 100 millones de unidades en 2021.

Respecto a los juegos, el Switch llegó al mercado junto a Breath of the Wild, considerado ahora como uno de los mejores títulos en la serie, y esta fue una gran forma de estrenar la consola. De igual forma, vimos títulos como indies día uno, como Snipperclips, el cual es una entretenida experiencia cooperativa. Desde entonces, nuevas entregas en las series de Super Mario, Animal Crossing, Super Smash Bros. y Pokémon han llegado y alcanzado un alto nivel de éxito.

Considerando que Nintendo espera que el Switch siga activo por otros cuatro años más, como mínimo, aún podremos disfrutar de esta consola por mucho tiempo más. Este año veremos juegos como The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, No More Heroes III y, con suerte, la secuela de Breath of the Wild, así como una serie de sorpresas que la compañía japonesa aún no revela.

¡Muchas felicidades, Nintendo Switch y Breath of the Wild!