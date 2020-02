¡Hoy celebramos el 40 aniversario de HAL Laboratory!

Hoy es un día muy especial. No es un 21 de febrero cualquiera, sino que en esta ocasión celebramos el 40 aniversario del estudio HAL Laboratory. Así es, el estudio detrás de la serie de Kirby y de BoxBoy está festejando un cumpleaños más, y en esta ocasión han decidido compartir una pieza de arte para conmemorar esta ocasión tan especial.

Si te agrado esta ilustración, puedes checar el proceso de creación a continuación.

Para celebrar, se ha abierto un sitio web especial que muestra la rica historia del estudio. Además, las diversas cuentas de Twitter propiedad de HAL publicaron sus propias obras de arte para celebrar el día especial.

Finalmente, HAL puso a disposición una nueva contraseña para Super Kirby Clash. Al escribir ”HALLABORATORY”, los jugadores recibirán gemas y varios fragmentos. Felicidades HAL Laboratory, esperemos que continúen creando divertidos juegos, y que pronto tengamos noticias sobre la siguiente gran aventura de Kirby.

In celebration of the 40th anniversary of HAL Laboratory, a special password for "Super Kirby Clash" is released!!!

With the password in the picture, you can get 8pcs of gem apples and 6pcs of light fragments and so on!

Don't miss the chance to receive the free items! pic.twitter.com/bG37tHkvj3

— 株式会社ハル研究所 (@HAL_Laboratory) February 21, 2020