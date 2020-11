House of Ashes, el siguiente juego en la Antología de Dark Pictures, ha sido revelado

The Dark Pictures Anthology: Little Hope llegó al mercado el pasado 30 de octubre, fecha perfecta para celebrar el Halloween. Ahora, aquellos que han terminado el juego han sido deleitados con un tráiler de House of Ashes, el siguiente capítulo en la Antología de Dark Pictures, y aquí está su primer tráiler.

Aunque ni Bandai Namco ni Supermassive Games han revelado de manera oficial esta entrega, una de las personas que ha completado el juego, subió a YouTube el tráiler de House of Ashes. Recordemos que Little Hope tuvo una revelación similar al final de Man of Medan.

House of Ashes es el tercer juego en la Antología de Dark Pictures, y llegará al mercado en algún punto del 2021. Lo único que se conoce por el momento, es que la actriz Ashley Tisdale, famosa por su participación en las películas de High School Musical de Disney, tendrá un papel en este juego. Por otro lado, actualmente no hay información relacionada con las plataformas de lanzamiento, aunque es muy probable que veamos esta entrega en PS5, Xbox Series X y PC. Esperemos más información por parte de Bandai Namco en un futuro.

Vía: RabidRetrospectGames