Hideo Kojima revela que no le agrada el subtítulo de Director’s Cut en Death Stranding

Cuando Death Stranding: Director’s Cut fue revelado el mes pasado, muchos fans mencionaron que el subtítulo de Director’s Cut era innecesario, argumentando que el desarrollador japonés había tenido la libertad de crear su propia visión sin la intervención de un estudio que limitara sus intenciones. Ahora, por medio de un nuevo tweet, Kojima parece estar de acuerdo con esta lógica.

Recientemente, el director tomó Twitter para explicar el significado del Director’s Cut en el cine y en los videojuegos, mencionando que no le agrada que Death Stranding utilice este sobrenombre. En su opinión, un Director’s Cut no implica hacer algo nuevo, solo remezclar lo que está allí o reintroducir contenido que fue cortado durante el desarrollo. Esto fue lo que comentó:

2/2

In the game, it is not what was cut, but what was additionally produced that was included. Delector's Plus? So, in my opinion, I don't like to call "director's cut".

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) July 12, 2021