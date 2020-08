GTA V ya tiene ventana de lanzamiento para consolas de siguiente generación

El evento The Future of Gaming de Sony nos trajo muchos anuncios y revelaciones importantes sobre los juegos que podremos disfrutar próximamente en nuestro PlayStation 5, entre ellos Grand Theft Auto V. En su momento no sabíamos muchos detalles sobre esta versión mejorada de la obra maestra de Rockstar Games, pero finalmente tenemos nueva información, como su ventana de lanzamiento en PS5 y Xbox Series X.

El analista de Niko Partners, Daniel Ahmad, reveló que GTA V llegará después de la primera mitad de 2021 para consolas de siguiente generación, además de que el título contará con una variedad de mejoras técnicas, gráficas y de desempeño que lo diferenciaran enormemente de la versión actual. Pero eso no fue todo, pues GTA Online también recibirá más contenido exclusivo de las nuevas consolas y la PC, así que probablemente la versión de PS4 y Xbox One vaya a quedar en el olvido.

Recordemos que GTA Online tendrá su propia versión en solitario cuando debute en las nuevas plataformas, y que ésta será gratuita para los jugadores de PS5 durante los primeros tres meses. Se desconoce exactamente qué otras novedades habrá para el modo historia, pero los fans especulan que posiblemente incluirá una expansión para la campaña de un solo jugador.

Fuente: Daniel Ahmad