Por si mejorar Gears 5 para Xbox Series X y Series S no fuera suficiente, The Coalition ha revelado que hay mucho nuevo contenido planeado para el juego durante los siguientes meses. Una vez que Gears 5 llegue a las nuevas consolas el 10 de noviembre, podrás tomar ventaja del modo New Game+, que incluirá nuevas opciones de dificultad, skins de personajes, skins de armas y nuevos Logros.

Adicionalmente, podrás jugar como Batista durante la campaña, que reemplazará el modelo de Marcus Fenix con nuevos diálogos y doblaje de voz totalmente personalizado.

Finalmente, se confirmó que Gears 5 recibirá contenido para la historia en diciembre. Esta expansión será conocida como Hivebusters, y tendrá una duración aproximada de 3 a 4 horas. The Coalition promete revelar más detalles a principios de diciembre.

